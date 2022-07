Leandro condenado por agredir marido da ‘ex’

01:30

Leandro foi ontem condenado pelo "crime de ofensa à integridade física simples". O caso remonta a 2019, quando foi acusado pela ex-namorada, Sury Cunha, de ter agredido o seu marido, Cláudio Fialho, que terá ido para o hospital em estado crítico.Sury Cunha adiantou aoque o cantor romântico vai ter de pagar uma indemnização de mil euros e uma pena de 170 dias de multa à taxa diária de 7 euros, o que totaliza 1 190 euros.A ex-companheira de Leandro confessa que se sente "mais leve" depois de ver o antigo companheiro a ser condenado, mas destaca que "nenhum dinheiro ou pena paga" o que passaram. "Espero que desta vez as coisas fiquem mesmo por aqui, já que ele diz ter seguido a vida dele tal como eu segui. A diferença é que eu segui mesmo e sou feliz", avançou.Contactado pelo, Leandro explicou porque vai recorrer da decisão do tribunal. "Nunca neguei que me tinha envolvido à chapada com ele, mas vou recorrer porque uma das testemunhas mentiu em tribunal e disse que assistiu a tudo, quando isso não é verdade", disse.