Leandro diz que viu a ‘ex’ na cama com outro

01:30

Sury Cunha ficou incrédula quando viu o ex-companheiro, Leandro, pai do seu filho, Simão, de 9 anos, dizer na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que a apanhou com outro homem na cama. “Às quatro da manhã apareci em casa. O meu filho, bebézinho com um mês, a dormir no berço. (…) Tive uma calma de todo o tamanho”, disse o cantor, referindo depois que acabou detido. “Esse indivíduo, que era polícia e namorado dela na altura, diz que me viu a mim a bater nela. Eu vou para o tribunal, ele vai depor contra mim. Eu sou detido com uma medida de coação com pulseira eletrónica”, explicou o artista.





“É óbvio que isso não é verdade. Jamais o faria. Porque é que ele não diz o nome dessa pessoa?”, refere a modelo, adiantando aoque pondera avançar para tribunal por se sentir difamada. “Não queria, mas não há quem aguente. A saga continua passados tantos anos e depois de estar na minha vida e casada, com outra família”.

Sury refere ainda que as “histórias” do ex-companheiro não fazem sentido. Até porque o processo que os levou a tribunal data de 2014 e o filho de ambos tinha mais de um ano e não um mês. Na altura, o Ministério Público acusou Leandro de violência doméstica, mas o músico acabou absolvido por falta de provas. “É como dizer que está com a atual mulher há mais de oito anos... então andava com as duas”. “O meu filho está a crescer, já vê o pai na televisão e é muito mau estar a ouvir o pai a falar mal da mãe”, lamenta.