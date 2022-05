Leandro é expulso do ‘Big Brother’ Cantor garante que não se arrepende de ter aceitado o convite para regressar ao reality show.

Leandro, Cristina Ferreira

Foto: Duarte Roriz / tv guia

01:13

Leandro abandonou a casa do ‘Big Brother - Desafio Final’ (TVI) no último domingo, com 58% da votação do público. Apesar da decisão da expulsão, o cantor garante que não se arrepende de ter aceitado o convite para regressar ao reality show e faz um balanço positivo. "Fui à segunda ronda porque na primeira vez não correu nada bem. Desta vez fui mostrar quem é o verdadeiro Leandro e diverti-me imenso", disse o artista aos jornalistas, no rescaldo da saída da ‘casa’. Quanto ao futuro, não pretende voltar a entrar em realiy shows.

Mais sobre