Leandro responde a críticas de Rita Pereira: "Não tenho um 'O' na testa"

O cantor, que imitou Amália Rodrigues, não gostou de um comentário que a jurada lhe fez e respondeu à letra e rapidamente a conversa subiu de tom entre os dois artistas."Eu acho que não, estás enganada. Eu não vim aqui para competir. É muito importante as pessoas perceberem uma coisa: eu sou cantor há 11 anos, tornei-me numa figura, tenho o meu timbre e dificilmente consigo ir para fora de pé, porque inconscientemente a gente vai buscar sempre a nossa defesa, o nosso organismo", atirou.Perante o cenário de tensão, seguiram-se uma série de indiretas de Rita Pereira ao longo de todo o programa, que não escondeu a sua insatisfação.Esta segunda-feira, Leandro levou a discussão para as redes sociais: ". Não sou nem nunca fui uma pessoa de 2 caras , se tenho que dizer digo!! Ser verdadeiro é seres tu mesmo. Meus queridos sou muito feliz porque não sou um homem nas camaras e outro fora delas. Aqui é pedra atirada pedra recebida!! Como diz o meu pai a melhor lição é quando a pessoa falsa tenta mostrar que é honesta contigo. Eu não como gelados com a testa nem tenho um 'O' na testa. Lamento mas a mim NÃO SEJA QUEM FOR VAI RESPEITAR A MINHA CARREIRA O MEU PÚBLICO A MINHA FAMÍLIA E A TODOS AQUELES QUE DURANTE 1 SEMANA TENTAM DAR 3 MINUTOS DO SEU MELHOR PRA VOCÊS."