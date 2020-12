Leandro fala sobre o amigo Ivo Lucas: "Tem o coração desfeito"

18:43

Amigo dee agenciado pelo pai do ator, João Lucas, o cantor Leandro esteve no local do acidente que vitimou Sara Carreira, tendo sido dos primeiros a chegar. Em conversa com a CMTV, o artista deu conta de um cenário trágico, com várias viaturas envolvidas e meios de socorro no local.Sobre o acidente, o cantor esclarece que o choque foi causado por terceiros e não por Ivo Lucas, que está hospitalizado. "Foi um choque muito violento e depois o carro entrou em capotamento, a polícia a partir de agora vai fazer a investigação. O choque foi causado por terceiros e não pela negligência da condução do Ivo, que conduzia em segurança. Havia um carro imobilizado na estrada, sem sinalização, no qual eles embateram", afirma, acrescentando que o cantor já estará a ser submetido a uma cirurgia ao pulso e que sofreu ainda "um traumatismo craniano e tem difiiculdades respiratórias provocadas pelo embate".O cantor pede ainda respeito e apoio para Ivo, que está em sofrimento pela morte da namorada.