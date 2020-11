Leandro partilha vídeo de cena de violência e garante: "Onde é que agredi alguém?"

stou farto desta Me*** Vejam

algumas imagens das agressões que falam que fiz!!!

ONDEEEEE É QUE AGREDI ALGUÉM????

ESTAS PESSOAS FORAM ALI PARA ISTO..

A TENTAR ROUBAR-ME A BOLSA VEJAM !!!!

Ouçam o meu filho bebe desesperado, a minha mulher Ouçam", escreveu, mostrando o vídeo, em que os dois se envolvem numa cena de agressões.





Leandro está no centro de uma polémica, com uma mulher a acusá-lo de agressão, no centro de estética da sua companheira, Doina.acusou a mulher à 'TV7 Dias'.O artista garante estar inocente das acusações e para o mostrar revela o vídeo que mostra como tudo aconteceu. "EVeja o vídeo.