Leandro quer separar Bruno de Carvalho de Liliana Almeida

Leandro já deixou bem vincado no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que não foi “passar férias” e que está a jogar. Assim, após ter protagonizado algumas discussões com Bruno de Carvalho e ao vê-lo muito próximo de Liliana Almeida (por quem já assumiu estar atraído), o cantor já definiu uma estratégia para afetar o ex-presidente do Sporting no jogo. Em conversa com Jaciara Dias, ex-mulher de Deco, e com o DJ Hugo Tabaco, Leandro partilhou a sua ideia. “Digo-te uma coisa, se eu virar presidente disto, eu vou agarrar e vou dizer: ‘Ok, a minha vice-presidente é a Liliana e a partir deste momento a Liliana não pode ter contacto com o Bruno’.” Jaciara questionou o colega se achava que Bruno de Carvalho ia cumprir a regra e este mostrou-se perentório. “Leva uma sançãozinha logo. Então, é jogo é jogo. Eu não vim para aqui passar férias.”Jaci Duarte é a ‘dona’ do coração de Liliana Almeida. Nas redes sociais, a relação é assumida embora optem por manter os momentos mais especiais passados ao lado uma da outra o mais resguardado possível. Jaci Duarte é cabeleireira e já fez parte do grupo que acompanhou Madonna ao longo da digressão Madame X Tour enquanto batuqueira. Na sua conta de Instagram, a mais-que-tudo de Liliana Almeida foi mostrando alguns momentos.

Nuno Homem de Sá protagonizou um momento que deixou os colegas chocados mas também bastante divertidos. O ator fez um ritual de limpeza e cura espiritual a Mário Jardel, tendo utilizado a sua ‘chakapa’, um instrumento que já tem há oito anos. "Quem costuma usar isto são os curandeiros da selva", contou. Mas foi o momento em que o antigo jogador começou a arrotar que deixou os famosos a rir. "Arrotei para aí 30 vezes", disse Mário Jardel.