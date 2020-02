Leandro responde a Maria Cerqueira Gomes com ‘farpa’

01:30

Leandro não se conteve após as declarações de Maria Cerqueira Gomes no programa ‘5 para a meia noite’, na RTP1, e acusou o rosto da TVI de não ser boa apresentadora.Em conversa com Filomena Cautela, que considerou Leandro o pior concorrente da última edição do programa ‘A Tua Cara Não me é Estranha", a colega de Goucha concordou: "Ele é bom cantor, mas custava-lhe muito sair da personagem Leandro, ele era muitas vezes o Leandro."O cantor acabou por reagir. "Eu continuo a admirar toda a sua força de vontade de um dia ser uma boa apresentadora. Que continue a trabalhar para se tornar uma boa apresentadora, como eu faço para ser um bom cantor", disse.