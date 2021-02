Leandro vítima de crime na internet: "Já reportei à polícia judiciária"

, começou por escrever., afirmou. À semelhança do cantor, também Tony Carreira foi vítima de pirataria informática. Uma situação que obrigou a sua equipa de comunicação a emitir um alerta para avisar os seguidores do esquema fraudulento em que foram criados perfis falsos para enganar os fãs. No texto, a equipa de Tony lamentou ainda que alguém se esteja a aproveitar do momento triste vivido pelo cantor, com a perda da filha Sara, para ganhar dinheiro. "Já procedemos às devidas denúncias e procedimentos legais contra quem, aproveitando-se do momento atual e ao abrigo da prática de crimes graves, pretende enganar o público que, nesta fase tão difícil, tem carinhosamente abraçado Tony Carreira".