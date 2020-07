Lebron James investe em nova mansão em Los Angeles

12 jul 2020 • 14:45

A estrela do basquetebolA propriedade pertenceu à estrela de televisão Lee Phillip Bell, que faleceu em fevereiro passado, de causas naturais, aos 91 anos de idade. A mansão estava a ser comercializada por 34 milhões, mas o jogador da NBA está a tentar um preço especial.Segundo avança a imprensa norte-americana, a mansão foi colocada à venda no mercado a 30 de abril.Esta é a terceira propriedade que LeBron James adquire em Los Angeles, ele que assinou com a equipa dos Lakers no verão de 2018 um contrato de quatro anos por 136 milhões.