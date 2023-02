Lembra-se deste casal do 'Big Brother'? Estão casados há 21 anos

17:23





Telmo tinha 23 anos e Célia era uma jovem de 18 anos quando, em 2000, entraram na casa mais vigiada do país. Sem saberem, aquele reality show iria mudar para sempre as suas vidas. Saíram do programa, oficializaram a relação e casaram-se no ano seguinte.

Conheceram-se na primeira edição do 'Big Brother' e nunca mais se largaram. Célia e Telmo estão casados há 21 anos e são a relação mais duradoura do reality show da TVI.Atualmente, vivem na Batalha e têm dois filhos: Alexandre, de 17 anos, e Rafael, de 5. Ao longo dos 22 anos de relação, Telmo e Célia mostram-se mais apaixonados do que nunca.