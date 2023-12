“Lembrem-se da sara!”, pede Fernanda Antunes Mãe da cantora falou sobre o trabalho desenvolvido pela Associação Sara Carreira.

Fernanda Antunes, mãe de Sara Carreira, foi ao programa de Fátima Lopes, ‘Sementes do Futuro’ (SIC), com o filho, Mickael, e falou da filha e da associação que leva o seu nome e que tem ajudado jovens carenciados a alcançarem os seus sonhos artísticos. "Tentamos escolher quem precisa financeiramente mas também quem tem vontade", revelou a ex-mulher de Tony Carreira, deixando um pedido emocionado aos bolseiros: "Lembrem-se da minha filha!" Orgulhosa do trabalho que tem sido feito pelos jovens, recentemente envolvidos numa ação de voluntariado, Fernanda Antunes lembrou o lado generoso da filha. "Era um ser bem diferente. Era uma pessoa tão querida, tão doce. Ela preocupava-se com todos. Não via ricos nem pobres", afirmou.