Lena Coelho das Doce incomodada com episódio em série da RTP

Lena Coelho, uma das cantoras que fez parte das Doce, grupo que é retratado agora numa produção de sete episódios na RTP 1, não poupa críticas à série de Patrícia Sequeira. No programa ‘Cá Por Casa’, de Herman José, também na TV pública, a antiga cantora referiu que são passadas ideias que não correspondem à verdade. E dá o exemplo da sua personagem. “Há uma cena no aeroporto em que passa um indivíduo que diz qualquer coisa sobre o Reinaldo [referindo-se ao famoso rumor de um relacionamento de Laura Diogo com o jogador do Benfica Reinaldo Gomes] e a minha personagem começa aos gritos e a chamar-lhe ‘cabr**’. Ora, eu não era assim”, garantiu Lena Coelho. “Quanto muito ia ter com esse indivíduo agarrava-o pelo colarinho, olhava-o nos olhos e chamava-lhe cabr** na cara. Não era para o aeroporto ouvir. Não fazia aquela escandaleira, nós tínhamos um comportamento digno”, refere a cantora, que diz que também Tozé Brito, que lançou a banda, é mal retratado na série, sendo transformado “num lobo mau”, “num materialista que só via dinheiro e que se estava a borrifar para as Doce”. “Isso é mentira.”



No mesmo programa da RTP, Tozé Brito aproveitou para dizer também de sua justiça quanto à imagem que é passada de si na série em exibição. "Aquilo não sou eu, nem nunca fui eu. Quiseram pôr as Doce contra os editores que eram os maus da fita e que só queriam vender discos e ganhar festivais. Mas nunca a minha relação com elas foi assim", garante o compositor.



