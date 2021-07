Léo Caeiro arrasa Kika Cerqueira Gomes: "Eu acho que não é atriz"

"Para mim é das meninas mais bonitas de Portugal", elogiou Helena Isabel.





"Mas ser bonita não quer dizer nada.

Vi uma vez uma entrevista da Angie Costa que disse assim 'se alguém te fizer um convite para tu ires para ator, tu obviamente que vais aceitar, não vais dizer que não'. Acredito que a Francisca recebeu o convite e aceitou logo", afirmou Léo Caeiro.



"Ela entrou na novela por algum motivo. Só pode", finalizou.



Sobre o ordenado da jovem, cerca de dois mil euros por mês, Gonçalo Quinaz compreende se alguns atores se sintirem prejudicados com as diferenças salariais. "Isso está a causar algum espanto. Não me sinto incomodado, incomodado podem-se sentir as pessoas que trabalham naquela área e que não ganham aquilo que ela está a ganhar", comentou.







Foi a 28 de junho que Kika Cerqueira Gomes surgiu na novela 'Festa é Festa', da TVI, onde interpretou 'Filipa'. Esta é a estreia da jovem enquanto atriz.Esta sexta-feira, no 'Manhã CM', da CMTV,. A certa altura da conversa, o ex-participante do 'Love on Top', também da TVI, não poupou nas críticas sobre a prestação da filha de Maria Cerqueira Gomes.