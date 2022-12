Leonardo DiCaprio apanhado a sair de restaurante com Victoria Lamas

Mais uma acha para a fogueira daqueles que garantem que o ator só gosta da companhia de rapariguinhas com menos de 25 anos…O ator Leonardo DiCaprio, de 48 anos, e a atriz e modelo Victoria Lamas, de 23, foram vistos a sair de um restaurante em Los Angeles e a deixar o local no mesmo carro, o que levou a rumores sobre um possível romance. A belíssima Victoria, que nasceu dois anos depois da estreia de ‘Titanic’, um dos maiores êxitos da carreira de DiCaprio, é filha do galã dos anos 80 e 90 Lorenzo Lamas e da modelo Shauna Sand. Segue agora as pisadas do pai, tendo começado a representar em 2019, mas ainda sem grandes projetos no currículo: tem participado em curtas-metragens e integrou o elenco de um dos episódios da série ‘Secret Identity’. De acordo com o ‘Daily Mail’, os dois atores jantaram no The Bird Streets Club, um exclusivíssimo restaurante em Hollywood e, apesar de terem deixado o local separadamente, acabaram por entrar no mesmo carro, conduzido pelo ator. Ao mesmo jornal, fonte próxima garantiu, todavia, que o ator e a modelo não estão juntos e que "estavam apenas num jantar com um grupo grande de amigos em comum". Ainda assim, não deixa de ser mais uma acha para a fogueira, que garantem que Di Caprio só gosta da companhia de rapariguinhas com menos de 25 anos…