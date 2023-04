Leonardo DiCaprio chillin with Irina Shayk https://t.co/IxXTa3aRFg — TMZ (@TMZ) April 16, 2023

Irina Shayk, de 37 anos, marcou presença no festival de música Coachella, no passado sábado, dia 15. A acompanhá-la esteve Leonardo DiCaprio, de 48.De acordo com o site 'TMZ' , a ex-namorada de Cristiano Ronaldo (entre 2010 e 2015) e de Bradley Cooper (de 2015 a 2019) e o ator foram fotografados juntos na festa da Levi's e da marca de tequilla Don Julio, onde estiveram até à madrugada de domingo.

De recordar que, em novembro do ano passado, Irina Shayk e Bradley Cooper foram notícia por tentarem dar uma nova hipótese à relação. O ex-casal tem uma filha, Lea, de 6 anos. Já Leonardo DiCaprio terminou no verão de 2022 a relação com Camila Morrone, de 26 anos.