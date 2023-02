Leonardo DiCaprio namora modelo 29 anos mais nova

Leonardo DiCaprio, de 48 anos, está a ser criticado pelos fãs por, alegadamente, namorar com a modelo Eden Polani, de 19, ou seja, 29 anos mais nova. Os dois foram fotografados numa festa, em Los Angeles, e as reações nas redes sociais não se fizeram esperar.“A nova namorada de DiCaprio nem tinha nascido quando o ‘Titanic’ foi lançado” escreveu um fã, sobre o filme de 1997. Outro refere que Polani ainda frequentava o liceu no início da pandemia. A verdade é que o ator tem um histórico de romances com jovens modelos.

O mais recente foi com Gigi Hadid, de 27, a mais ‘velha’ do seu currículo.