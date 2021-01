Leonor Poeiras: "A TVI deu-me um grande desgosto"

Um tema de profunda mágoa para a apresentadora, que não esquece os últimos 17 anos ao serviço da estação de Queluz de Baixo., lamentou em conversa com os admiradores através das redes sociais. O ambiente durante o direto no Instagram subiu de tom com uma provocação de um seguidor, que a acusou "de não fazer nada".Leonor levou a mal e chamou-o à razão.A resposta da antiga estrela da TVI surpreendeu aquele seguidor, que pediu "desculpa".O afastamento de Leonor Poeiras do quarto canal aconteceu em março de 2020, após duas semanas à frente do ‘A Tarde é Sua’, substituindo Fátima Lopes. Dois meses depois terá sido surpreendida com um telefonema de Nuno Santos, diretor-geral da TVI, a informá-la que "podia procurar trabalho noutro canal".Uma situação que revoltou Leonor Poeiras, que numa primeira fase optou por esconder o sucedido. Só revelou toda a verdade no último verão.O caso prepara-se agora para ganhar novos contornos, com a apresentadora a reivindicar os direitos que acredita ter.