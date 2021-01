Leonor Poeiras apanha susto com a saúde: "Encontrei uns caroços na maminha"

, explicou num direto através do Instagram.O exame despiste não foi fácil.O resultado final ainda não foi conhecido, mas o médico garantiu-lhe que está fora de perigo. "O Doutor veio ter comigo no final e disse-me que estava tudo bem, tudo fino. Vou abrir um champanhe e festejar".Esta não é, no entanto, a primeira vez que a apresentadora é surpreendida com a mesma situação., sublinhou quase emocionada.Os admiradores ficaram preocupados com o desabafo da antiga estrela da TVI, que tranquilizou garantido que "está tudo bem".