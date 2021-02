Leonor Poeiras assume fase depressiva após ter sido dispensada pela TVI

17 fev 2021 • 16:06

Há muitas pessoas da TVI – não estou a falar dos meus amigos, estou a falar de pessoas com quem trabalhava – que

", disse, recusando apontar nomes. "Elas sabem quem são", acrescentou, bem disposta. "E há mulheres… Onde é que está essa sororidade amigas?", questionou.



"Há uma pessoa que mandou uma mensagem muito especial. Eu estava à espera que ele me dissesse alguma coisa, mas o conteúdo da mensagem extrapolou as minhas expectativas. Foi o Manuel Luís Goucha", disse. "A mensagem dele foi muito bem recebida. Fiquei muito comovida com o que ele me escreveu", atirou.

Sem receios,revelou que passou por uma fase depressiva depois de ter sido dispensada pela TVI, onde trabalhou durante 17 anos. , afirmou na rúbrica 'Wi-fi' da RFM. Todavia, Leonor acabou por recuperar da fase "menos boa", sendo o podcast 'Levantar Poeira' que criou, a sua "salvação":À conversa com, a comunicadora confessou ainda que vários colegas da estação de Queluz de Baixo lhe viraram as costas.Apesar de não ter recebido apoio de vários colegas da estação televisiva, Leonor Poeiras acabou por contar que recebeu uma mensagem muito especial de, que a deixou comovida.