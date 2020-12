Leonor Poeiras critica TVI por se referir a Anna Westerlund como “viúva de Pedro Lima”

Leonor Poeiras demonstrou o seu desagrado com a TVI, após o canal se ter referido a Anna Westerlund como a "viúva de Pedro Lima". Indignada, a apresentadora não hesitou a responder à publicação do canal, no Facebook.

"'Anna Westerlund' e não viúva, por favor!", escreveu Leonor na caixa de comentários da estação de Queluz de Baixo, numa publicação onde a mulher do falecido ator surge a dançar.

De imediato, a resposta da apresentadora foi apoiada por muitos internautas. "Grande verdade", "Assim se fala", "Bem dito, Leonor", "Tem toda a razão", ou "Concordo absolutamente", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que Leonor Poeiras foi dispensada da TVI após 17 anos ao serviço do canal. A apresentadora não gostou da maneira como foi tratada e processou a estação televisiva.