Leonor Poeiras denuncia assédio do seu psicanalista: "Recebi uma mensagem erótica"

Nos últimos tempos muitas figuras públicas têm denunciado episódios em que foram vítimas de assédio sexual, depois deter 'aberto o coração' onde falou sobre a sua experiência. Em entrevista ao 'Expresso',recordou quando o seu psicanalista a assediu.A apresentadora recordou que estava a passar por uma "fase da vida muito confusa" quando iniciou um processo terapêutico., denunciou. Apesar de saber que o crime já prescreveu, a antiga estrela da TVI afirma que não pode ficar mais tempo calada.À publicação, Leonor Poeiras contou de como foi assediada pelo seu antigo psicanalista., começou por contar.", reconheceu ao 'Expresso'.O episódio remonta a 2012 e Leonor Poeiras recordou que recebeu mensagens eróticas por parte do psicanalista.A apresentadora não esconde que ficou perplexa pelo conteúdo da mensagem por parte de Frederico Pereira.. No dia seguinte, o psicanalista voltou a mandar mensagem para Leonor Poeiras após a apresentadora não ter respondido à sua mensagem.Após as mensagens que recebeu no fim de semana na Costa da Caparica, e após ter negado as investidas por parte do psicanalista, Leonor Poeiras denunciou que Frederico Pereira utilizou "o seu poder como psicanalista" tendo feito uma avaliação negativa sobre a sua evolução., lamentou.A antiga apresentadora da TVI ainda pensou fazer queixa às autoridades, mas após ser alertada por um psiquiatra que Frederico Pereira podia revelar informações sobre a sua vida íntima, Leonor Poeiras desistiu do processo.A entrevistada do 'Expresso' confessou que ficou uma mulher diferente depois de ter sofrido de assédio sexual por parte do seu psicanalista., finalizou.O 'Expresso' entrou em contacto com o antigo psicanalista de Leonor Poeiras, que negou as acusações feitas pela apresentadora., garantiu.Frederico Pereira acusa-a de ser. O especialista condenou, ainda, o facto de a antiga estrela da TVI ter trazido o assunto para a imprensa., defendeu-se.