Leonor Poeiras denuncia mensagens eróticas do psicanalista

Nove anos depois de o caso ter acontecido, Leonor Poeiras decidiu juntar-se ao movimento de denúncia de assédios sexuais, e revelar as mensagens de teor erótico que recebeu do seu então psicanalista, Frederico Pereira. "Era frequente trocarmos SMS ao domingo. Eram sessões muito íntimas: a terapêutica freudiana é assente num autoconhecimento que vem da nossa sexualidade. Entreguei-me por completo a esta pessoa", recordou ao jornal ‘Expresso’, revelando o teor das mensagens que recebeu e que a deixaram incomodada."Estava na Costa de Caparica de férias numa cabana, para desanuviar. Ele sabia disso. Recebi um SMS dele às 4h32, nunca mais me esqueci... A mensagem, que tenho guardada, foi: ‘Acordo, inquieto. Ao umbigo do sonho liga-se uma imagem: a sua. Pensamento em turbilhão, desconexos: cabana solitária, porque não me convidas a visitar - uma manhã? Porque não me convida...? Porque não... Não sei o que digo, não sei o que penso. Perdoe-me esta intrusão em paisagens que são tão suas...", recordou, garantindo que o conteúdo da mensagem a "chocou profundamente". Leonor Poeiras pensou denunciar o psicanalista, mas recuou após ser alertada que Frederico Pereira podia expor o conteúdo das consultas publicamente.Ao ‘Expresso’, o especialista negou as acusações de que é alvo e descreveu Leonor como "uma paciente profundamente perturbada". "Esse assunto ficou por aí. Não tem nenhuma insinuação sexual."Débora Monteiro recordou que foi importunada por um superior hierárquico de uma produção televisiva, que a começou a ‘atacar’ após ter rejeitado as suas investidas sexuais. "Tentou tocar-me, beijar-me. Como não lhe dei retorno, passou a chamar-me de burra em frente à equipa. Os colegas aperceberam-se, mas não souberam proteger-me. Talvez também com medo de perderem o emprego se interviessem", recordou.O episódio em que Joana Seixas foi assediada aconteceu depois de se ter divorciado. "Um diretor de Ficção de um canal televisivo pôs-me em contacto com um ator muito famoso brasileiro." A atriz não gostou de ter o seu "número de telefone divulgado sem autorização, como quem diz: ‘um dia vais ter de te encontrar com ele’". "Chegaram a tentar combinar um encontro comigo num lobby de hotel, ao qual eu não cedi", garantiu.Joana Solnado tem 37 anos, mas não esquece quando, aos 17 anos, foi assediada sexualmente por um professor do curso de Teatro. "O professor punha repetidamente a mão num sítio e noutro do meu corpo, o que me deixava bastante desagradada. Ele era um ator conhecido, mas já morreu. Lembro-me de lhe pedir duas vezes: ‘Olhe, não faça isso, se faz favor’. Não pareceu ter ouvido. Nunca mais fui às aulas", confessou.