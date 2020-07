Leonor Poeiras desmente TVI: "Ofereceram-me metade do cachet"

Depois de ter sido dispensada da TVI, Leonor Poeiras, afirmou sentir-se revoltada com a decisão do canal: "Sinto-me chocada, revoltada, não se trata ninguém desta forma…ninguém que tenha dado 17 anos de vida à casa", disse.

Perante as acusações da apresentadora, o canal de Queluz alega que apresentou propostas de trabalho à comunicadora. "Nós tínhamos outras coisas para lhe dar, mas ela não estava disponível para os projetos que tínhamos para ela", disse Helena Forjaz, Diretora de Comunicação da Media Capital à revista 'Maria'.

Todavia, Leonor Poeiras afirma que isso não é verdade e através de uma publicação na rede social facebook esclareceu a situação. "Aproveito para desmentir os comentários feitos hoje por Helena Forjaz, (diretora de comunicação da TVI), que me acusa de ter rejeitado trabalhos e de não querer trabalhar na TVI", começou por escrever na rede social.

"Fora a ‘Emissão Especial Covid-19’ e as substituições no programa ‘A Tarde é Sua’, recebi apenas uma única solicitação de trabalho, que não considero ter sido uma proposta", revelou.

"No regresso pós-pandemia do ‘Somos Portugal’ fui contactada para apresentar essa primeira emissão, sim. Ora, por questões de saúde, este é um programa que, infelizmente, tive de deixar de fazer em Dezembro do ano passado, como já é do conhecimento público. Por isso, nesse mesmo telefonema, perplexa, voltei a explicar novamente por que razão não o poderia apresentar", continuou.

Leonor Poeiras sofre de um problema de surdez parcial, daí a apresentadora não poder trabalhar em ambientes de grande ruído como o ‘Somos Portugal’, proposta que lhe foi feita. "Nunca poderia aceitar, a TVI sabia disso. Eu e o meu advogado, o Doutor Pereira Garcia, consideramos por isso que não foi uma proposta", disse.

A comunicadora mostrou ainda o desagrado com a redução do seu cachet para metade. "Mais tarde confirmei e das três apresentadoras chamadas eu fui a única a quem ofereceram metade do cachet", revelou indignada. "Lamentável ter de escrever estes pormenores, não é? Uma situação inenarrável", atirou.