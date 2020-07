Leonor Poeiras dispensada da TVI: "Sinto-me revoltada"

Leonor Poeiras foi dispensada da TVI e mostra-se incrédula com a decisão do canal.Aos 40 anos, a apresentadora mostrou a indignação publicamente por ficar sem trabalho no canal onde tem estado, e deixou os fãs surpreendidos., explicou, prometendo contar tudo em breve.

"Não estou com uma situação muito confortável com a TVI", disse ainda ao 'Holofote'.



O rosto da estação de Queluz revelou que se apercebeu da situação quando descobriu pelas redes sociais que não ia apresentar a segunda temporada do programa 'Cabelo Pantene - O Sonho'.

"Acabei por ser dispensada, despedida da TVI. Não tinha contrato... como sou despedida se não tenho contrato? É verdade. Não tendo contrato, ainda assim trabalhei em regime de exclusividade", disse ainda, sentindo-se desvalorizada.



Leonor contou ainda que Nuno Santos, que tem sido o diretor de programas da TVI e foi agora escolhido para ocupar o cargo de diretor-geral do canal, lhe disse que ela era "livre para procurar trabalho".

"Sinto-me chocada, revoltada, não se trata ninguém desta forma... ninguém que tenha dado 17 anos de vida à casa", atirou Leonor Poeiras.