Leonor Poeiras esclarece fãs: "Ninguém me ligou a contratar de lado nenhum"

Vários seguidores do ex-rosto da TVI temem que Leonor tenha falado demais sobre o caso, e que saia prejudicada da atitude.





Leonor Poeiras decidiu responder a algumas mensagens que tem recebido de fãs que se mostram preocupados com a situação que atravessaA apresentadora falou abertamente sobre a polémica s em poupar as críticas à forma como foi dispensada do canal, e revelando-se "magoada". , começou por esclarecer através das redes sociais., começou por dizer.

"Temem que eu tenha falado demais e que uma futura empresa não me contrate por causa disso. Eu queria só dizer que eu não quero ser contratada por nenhuma empresa que me ponha limites à forma como eu comunico, pelo contrário. O que quero mesmo é trabalhar sem limites, com total liberdade. Tenho saudade e quero, e acredito que vai acontecer", atirou Leonor Poeiras.



São várias as mensagens que Leonor Poeiras tem recebido de força e apoio nesta fase inesperada e difícil que enfrenta na carreira profissional.