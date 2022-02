Leonor Poeiras exige 1,2 milhões de euros à TVI

Apresentadora reclama por ter trabalhado com “falsos recibos verdes”.

Leonor Poeiras

Vânia Nunes

Indignada com a forma como foi dispensada da TVI em 2020, ao fim de 17 anos de trabalho em situação precária, Leonor Poeiras exige 1 milhão e 286 mil euros no processo que arranca na próxima segunda-feira no Tribunal de Cascais.





CM tentou esta quarta-feira obter esclarecimentos de Leonor Poeiras, mas esta mostrou-se indisponível.



De acordo com a revista 'TV Mais', a apresentadora chegou a receber 13 mil euros mensais e quer ser ressarcida dos valores que deveria ter ganho e não ganhou, subsídios de férias e de Natal que não foram pagos e uma indemnização por danos morais. Na queixa também é referido que Leonor Poeiras, de 41 anos, está disposta a voltar para a estação de Queluz de Baixo caso seja reconhecida a ilicitude do despedimento, desde que seja considerada a sua categoria e antiguidade.

Numa sessão de perguntas e respostas com os seguidores, há cerca de duas semanas, Leonor Poeiras explicou em que circunstâncias trabalhou de 2003 a 2020. “Muitos anos a recibos verdes e depois, por imposição da TVI, abri empresa em nome unipessoal e comecei a passar faturas. É precisamente por haver proteção para estes casos de ‘falsos recibos verdes’, que decidi processar a estação.”





Acordo falhado



No ano passado, a apresentadora tentou chegar a acordo com a TVI, sem sucesso. “Contactei até a nova administração para evitar levar isto a tribunal.”