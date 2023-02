Leonor Poeiras faz denúncia

Leonor Poeiras, de 42 anos, foi dispensada da TVI em 2020 e está cansada de ver o seu nome em notícias que a "arrasam sem ponta de razão". A apresentadora esteve nas instalações da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, para defender o seu "bom nome".

A apresentadora partilhou através do seu Instagram uma fotografia nas instalações da ERC, onde disse: "Bom dia, defender o nosso bom nome, quando o arrasam sem ponta de razão, dá trabalho, mas tem de ser. Obrigada à ERC pelo excelente atendimento".

Nas histórias do Instagram, Leonor Poeiras revelou mais detalhes sobre a denúncia: "Já não bastava o processo todo com a TVI, que ainda não está concluído, e já me levou três anos de vida, ainda há outras coisas que vão acontecendo por livre decisão dos meios de comunicação social, que publicam o que querem, destrocem as nossas palavras e apresentam-nos de uma forma não verdadeira. É isso, acabei de entregar uma denúncia".

"Este caso em que eu acho que há realmente um ataque ao meu bom nome e reputação através dos meios de comunicação, a queixa foi entregue à ERC. E quando se passa algo um pouco mais grave, como difamação, calúnia e injúria, isso já é crime e nesse caso não é a ERC que trata, mas uma esquadra da polícia. Basta fazer uma queixa crime. É isto que tenho a dizer numa manhã de segunda-feira", disse Leonor Poeiras.