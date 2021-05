Leonor Poeiras indignada com tratamento da TVI: "Só descobri onde estava metida no ano passado"

Muito importante esclarecer isto! Eu só descobri onde estava metida no ano passado e ao fim de 17 anos de trabalho...

Uma publicação partilhada por Sara Barros Leitão (@sarahoneypie)





A afirmação polémica é mais uma a juntar às várias proferidas publicamente pela apresentadora, que em breve vai a tribunal reivindicar pelos seus direitos. Por enquanto, está a desfrutar de uns dias no Brasil.



Recorde-se, Leonor Poeiras deixou a TVI em abril do ano passado, após um mês de subsitução de Fátima Lopes no 'A Tarde é Sua'.





Nas redes sociais e em algumas entrevistas, a comunicadora tem dirigido duras críticas ao diretor geral do quarto canal, referindo ter sido mal-tratada no momento da despedida.A exposição com os vários pontos que vai abordar nos seus textos nas próximas semanas despertou a atenção de Poeiras, que se manifestou.