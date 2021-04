Leonor Poeiras irrita-se com fã por causa de Cristina Ferreira

fez um direto nas suas redes sociais e acabou por discutir com um fã por causa de Cristina Ferreira. O seguidor estava a ofender a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, algo que a apresentadora não gostou., foram alguns dos comentários deixados pelo cibernauta no vídeo.No final do direto, Leonor Poeiras defendeu a ex-colega e garantiu que ia bloquear o fã. ", atirou.

O cibernauta percebeu que tinha errado, mas Leonor Poeiras não perdoou o ataque a Cristina Ferreira. "Depois pedem todos desculpa. Não te desculpo mais".



Recorde-se que Leonor Poeiras está em tribunal com a TVI após ser mandada embora da estação depois de 17 anos de colaboração. A apresentadora mostrou-se ainda desiludida com Cristina Ferreira por não ter dado possibilidade de a receber no seu escritório. "A nova administração da TVI não quis falar comigo. Tentei tudo. Estou de consciência tranquila", referiu em dezembro.