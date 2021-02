Leonor Poeiras lembra reunião onde lhe foi dito para ir "sexy": "Considerei abaixo de cão"

"Tenho a certeza que nunca na minha vida receberia na RTP um briefing que recebi uma vez que é ‘vai sexy’, por exemplo. Considerei abaixo de cão. Na RTP não há essas questões (...) Não sentir pressão de audiências, deve ser incrível".



"Eu gostava de experimentar uma estação pública. Porque não? Já estive numa privada tantos anos, não é? Vamos imaginar, nessa perspetiva, esta é a minha resposta. É uma coisa diferente daquela que eu já conheço, embora ache que a SIC também possa ser bastante diferente da TVI"

foi a mais recente convidada do programa da RFM, 'Wi-fi'. À conversa com, a apresentadora confessou que gostaria de trabalhar na RTP e recordou um episódio que não gostou, uma reunião onde lhe disseram para ir "sexy".Sem receios, partilhou a sua opinião sobre o assunto:, afirmou.Ainda durante a entrevista, a autora do podcast 'Levantar Poeira' revelou que gostava de apresentar um programa específico na estação pública, o '5 Para A Meia Noite'., disse.