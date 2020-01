O psicólogo comparou as atitudes do filho da apresentadora a um "psicopata".

foi elogiado após ter tido uma atitude generosa com um colega. Quintino Aires

Talvez vos choque mas os maiores psicopatas são altamente sedutores, não estou a falar do António [filho de Leonor Poeiras], e por isso é que eles conseguem agarrar a presa". A apresentadora mostrou-se ofendida com a comparação e pediu explicações.

"É muito perigoso o que está a fazer, de generalizar as situações", acusou Leonor Poeiras.



"A Leonor pode dizer o que quiser, não pode é ofender-se com a ciência. Acha que as mães de muitos que estão na prisão não quiseram fazer o melhor possível por eles? O grande amor de uma mãe por um filho nem sempre leva ao bom caminho e é por isso que a ciência é importante", rematou.



Leonor Poeiras foi convidada do 'Você na Tv' onde esteve a falar sobre o filho António, de 12 anos. A apresentadora da TVI contou que o filho foi elogiado após ter tido uma atitude generosa com um colega.