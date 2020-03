Leonor Poeiras revela mágoa por estar afastada do filho

Leonor Poeiras está a substituir Fátima Lopes no comando do programa 'A Tarde é Sua', na TVI, que está em casa de quarentena com o filho. Foi durante a tarde desta quarta-feira, dia 18 de março, que a apresentadora decidiu partilhar um desabafo com os espectadores, em relação aos tempos dificéis que se vivem devido ao surto de coronavírus.

"Eu tenho estado sozinha estes dias em casa e já não vejo o meu filho há dez dias", começou por confessar o rosto da TVI.



"Estou tranquilíssima, estamos a tomar todas as precauções, portanto, para todos aqueles que estão na minha situação, sozinhos, sem sequer conseguirem estar com os filhos, um abraço gigante e muito muito solidário", disse, emocionada.

Para terminar a mensagem, Leonor Poeiras mostrou-se solidária e que quer contribuir para animar através da televisão:"Para os outros, que estão acompanhados, com os filhos por perto, à partida, obviamente, enche-nos o coração, mas vocês também, pais, educadores, vão precisar de uma força extra e nós estamos cá para vos dar um bocadinho de distração que tanta falta tem feito."

Leonor Poeiras é mãe de António, de 12 anos, fruto da relação terminada com o ex-companheiro, João Braga.