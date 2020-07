Leonor Poeiras sem rendimentos e preocupada com o futuro Apresentadora foi dispensada da TVI ao fim de 17 anos e saiu de mãos a abanar, uma vez que não tinha contrato. revoltada, expõe convite envenenado que lhe fizeram

25 jul 2020 • 21:42

Esteve 17 anos ligada à TVI, o "único" local onde trabalhou, no entanto, agora que foi "dispensada", Leonor Poeiras sai de mãos a abanar, uma vez que não mantinha qualquer ligação contratual com a estação.

"A situação não é muito confortável porque eu não tenho rendimentos se não trabalhar. Acabei por ser dispensada, despedida da TVI. Não tenho contrato, mas ainda assim sempre trabalhei em regime de exclusividade. Nunca ninguém me viu noutro sítio", revelou a apresentadora de 40 anos.



Leonor Poeiras diz que se sente "chocada e revoltada" com a forma como foi tratada nos últimos tempos no canal. Além de ter sabido pelas "redes sociais" que tinha sido dispensada de apresentar a segunda edição do programa ‘Pantene’, já só era convocada para fazer substituições de outras estrelas do canal. Além disso, só recebeu uma proposta: apresentar uma edição do ‘Somos Portugal’, mas nem considerou. "Por questões de saúde este é um programa que infelizmente tive de deixar de fazer em dezembro do ano passado, como já é do conhecimento público. Por isso, nesse mesmo telefonema, perplexa, voltei a explicar novamente por que razão não o poderia apresentar", explicou, indignada. "Nunca poderia aceitar, a TVI sabia disso. Eu e o meu advogado, o Doutor Garcia Pereira, consideramos por isso que foi uma não proposta. Para além de tudo, e ainda nesse telefonema, informaram-me que o cachê previsto para mim era 50% do cachê habitual", contou, acrescentando que mais tarde percebeu que as outras colegas que estão à frente do formato mantiveram o valor.

Leonor Poeiras perdeu 70% de audição no ouvido direito. "No meu caso, é irreversível. Nenhum tratamento deu resultado e, desde então, informei a TVI de que não podia manter-me no ‘Somos Portugal’ porque essa exposição ao ruído iria fazer com que essa perca de audição evoluísse", lamentou.

A apresentadora de 40 anos assegura que esta condição não a impede de trabalhar em televisão, por isso mantém-se otimista e com esperança no futuro.

