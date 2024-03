Leonor Poeiras sente-se "injustiçada" e garante continuar a luta em tribunal contra a TVI

Comunicadora vai avançar com o recurso de revista excecional para o Tribunal Superior.

Recentemente odeu conta de que Leonor Poeiras perdeu o processo contra a TVI e que não poderia recorrer ao Tribunal Superior. Após uma reação da ex-apresentadora, de 43 anos, nas redes sociais, onde esta desmentia a última informação, oentrou em contacto com o advogado da mesma, António Garcia Pereira, que esclareceu a situação., começou por dizer António Garcia Pereira.O advogado de Leonor Poeiras confirmou ainda que a comunicadora pretende avançar com o recurso de revista excecional para o Tribunal Superior., revelou o advogado dando conta que a ex-apresentadora se sentePara suportar os custos do processo a comunicadora tem apoio judiciário., concluiu António Garcia Pereira.