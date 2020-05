Leonor Poeiras: "Sou surda do ouvido direito"

Recentemente deixei de fazer o Somos Portugal. Foram oito anos e meio que chegaram ao fim no ano passado", disse, em entrevista à Rádio Comercial.

Leonor Poeiras revelou agora que a sua saída do 'Somos Portugal', da TVI, no final do ano passado, esteve relacionada com um problema de saúde.erminei no programa de Lisboa, sem fazer grandes anúncios, mas foi uma decisão que eu tive de tomar dentro de mim. E o 'Somos Portugal' era a coisa mais certa que eu tinha na vida nos últimos anos. Terminei-o por várias razões. Não consigo, não quero continuar a fazer, não devo, e isto tem a ver com questões de saúde também.", relatou."Cerca de 70% de surdez, e percebemos, ao longo dos meses, que era irreversível.. Foi uma decisão pessoal. Estou praticamente sem ouvir nada e não posso porque é o ouvido onde eu ponho o auricular quando trabalho em televisão".Atualmente, a apresentadora já consegue lidar melhor com a situação, mas recorda o dia em que descobriiu o que se passava. "Foi um dia realmente triste para mim. Foi no dia 2 de agosto, foi nesse dia que eu percebi. Chorei copiosamente para aí durante uma hora e tal. Nesse dia passei a noite a ouvir música aos berros, tipo despedida".