Leonor Poeiras testemunha cena de sexo na rua em pleno dia

Leonor Poeiras acusa Frederico Pereira de assédio sexual

Carolina Cunha

Foi durante um passeio matinal por Monsanto, em Lisboa, que Leonor Poeiras testemunhou uma cena de sexo em plena luz do dia. Revoltada com a situação, fez questão de expor o sucedido através de uma publicação nas redes sociais. “Estou do outro lado do Parque do Alvito […] mas o cenário é triste demais. Eu não sei mais com quem falar ou o que dizer”, começou por explicar a ex-apresentadora da TVI, num vídeo em que descreve o sucedido. Leonor diz ainda que, ao longo do seu percurso, encontrou “muitos preservativos”e “toalhitas”, alertando para a “falta de higiene” naquele que é um local frequentado por famílias, mas que também é associado à prostituição.





“Não era um casal romântico. Era uma prostituta e um homem que recorreu aos serviços dela. Era sexo oral, se quiserem saber. É muito triste assistir (...). Tenham cuidado se quiserem vir para Monsanto com os vossos filhos ou andar de bicicleta porque podem deparar-se com este cenário triste”, avisou Leonor Poeiras, de 41 anos, visivelmente abalada com esta situação insólita.