Leonor Seixas desabafa: "Ainda vivo imensas inseguranças no fim do mês"

"Todos os dias agradeço, a sério, porque realmente é uma profissão tão louca e tão insegura e ainda hoje vivo imensas inseguranças ao fim do mês", confessou.



"É uma profissão que às vezes se banaliza. Acho que há tanta gente com talento que não trabalha, e tanta gente sem talento que trabalha", disse, admitindo que tem "pena" dessa realidade no mundo artístico.



"Mas já estou muito habituada a lidar com isso, é uma coisa com que sempre lidei, e lido bem com isso", disse, sobre a instabilidade, assumindo, apesar das dificuldades, que se sente "uma privilegiada por ter conseguido fazer tanta coisa".

