Leonor Seixas faz revelações escaldantes: "Adorava ser homem. Masturbava-me todos os dias"

Aos 39 anos, Leonor Seixas mostra-se sem pudores e aceitou o desafio do ator Tiago Paiva, e participou na rubrica 'Blind Date'.Numa conversa sem regras ou tabus, a atriz fez revelações escaldantes da sua vida íntima e mostrou o seu lado mais ousado e provocador.Sem preconceitos, a artista revelou que, apesar do seu lado feminino, gostava de ser homem., disse Leonor.No que diz respeito às suas relações, a artista revelou alguns dos aspetos que prioriza numa relação a dois e surpreendeu o anfitrião do programa.disse.No que diz respeito a relações amorosas, atriz da TVI confidenciou que "sofreu imenso" com a separação do assistente de realização Pedro Brandão. "Achava que era para sempre. Eu casei-me em Las Vegas. O casamento mais giro a que já fui foi o meu", disse.Leonor confidenciou ainda o desejo recente da maternidade: "Nunca quis ser mãe, nunca tive aquilo do relógio biológico... e agora estou com imensa vontade! Também tenho a questão da idade [39 anos], que pressiona um bocadinho".