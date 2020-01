Lesão no joelho obriga Ljubomir Stanisic a parar

01:30

Ljubomir Stanisic vai ser obrigado a fazer uma pausa em todos os seus compromissos profissionais, nomeadamente nas gravações de ‘Pesadelo na Cozinha’. Ao que oapurou, o chef da TVI magoou-se no início desta semana num joelho quando praticava jiu-jítsu com o amigo e produtor de vinhos António Maçanita. Após exames médicos, foi determinado que o jugoslavo, que se encontra em casa, terá de ser operado nas próximas semanas, o que obrigará a um período de repouso para recuperação de, pelo menos, um mês.sabe que, neste processo, Ljubomir está a ser acompanhado por António Gaspar, fisioterapeuta da seleção nacional de futebol e de vários dos seus craques, como Cristiano Ronaldo e William Carvalho. É também o responsável pelo acompanhamento da recuperação do ator Ângelo Rodrigues, depois de este ter estado internado devido a uma infeção grave na perna como consequência de uma injeção de testosterona.Mas antes de ser submetido a cirurgia, o chef vai ainda acabar de gravar dois episódios especiais de ‘Pesadelo na Cozinha’, que serão emitidos a 2 e 9 de fevereiro. A conclusão das gravações está marcada para os próximos dias. Só depois de estar totalmente restabelecido da intervenção cirúrgica Ljubomir vai gravar a quarta temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’, que estreará na TVI em setembro ou outubro, tal como ojá tinha noticiado.Recorde-se que o chef optou recentemente por assinar um novo contrato com o canal de Queluz de Baixo, isto apesar das propostas da SIC para mudar de estação.