Letizia de Espanha: vida marcada por tragédia familiar

A familiar da rainha pôs termo à vida aos 31 anos, no seu apartamento em Madrid, onde vivia com o companheiro, Roberto Garcia. Foi o namorado quem encontrou o corpo. À data, Letizia estava grávida pela segunda vez.Especialistas em assuntos da realeza garantem que até hoje Letizia carrega a mágoa da morte da irmã, com quem mantinha uma relação próxima e de grande cumplicidade.A tragédia abalou a vida de Letizia, que, na altura, estava casada com Felipe VI apenas há três anos e grávida de seis meses da segunda filha. O momento gerou particular apreensão na casa real espanhola, que chegou a temer pela própria gravidez e saúde da agora monarca, que surgiu em público visivelmente transtornada.Alguma imprensa espanhola escrevia também, na altura, que a antiga jornalista sentia mesmo alguma responsabilidade pela morte da irmã uma vez que esta não terá aguentado a pressão dos media da qual toda a família foi alvo assim que Letizia saltou para a ribalta e começou o romance com Felipe de Espanha.