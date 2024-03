Letizia deixa elogios a ator espanhol e este revela que a rainha tem Instagram

12 mar 2024 • 22:14

¿Quieres Ser Mi Amigo?'.





Gosto de ti. Até porque não és só influencer, és ator, pianista, tens algo por dentro".



Espero que entenda que estou muito surpreendido que saiba tanto de mim". Ao que Letizia retribuiu: "Como não ia saber de ti se sigo-te no Instagram?".





Mario Marzo, ator e influenciador digital espanhol, esteve com a rainha Letizia num evento e surpreendentemente esta mostrou ser sua fã, contou o espanhol no podcast 'O ator começou por explicar como a rainha de Espanha o abordou.Já não é novidade que a rainha Letizia tem uma conta privada no Instagram não oficial, onde segue algumas celebridades espanholas. A família real apenas tem uma conta oficial no X, antigo Twitter. Em 2019 a lutadora Sandra Sanchéz também haveria pedido o seu perfil para segui-la na rede social.