Letizia e Felipe de Espanha dormem em quartos separados

Letizia e Felipe VI têm estado a cumprir as medidas de segurança devido ao surto de coronavírus.

Com uma área útil de 1800 metros quadrados, distribuídos por quatro pisos, com cinco quartos, três salas de estar e dois escritórios, os monarcas conseguiram cumprir a distância de segurança mais facilmente.

Além de se poderem ocupar de alguns assuntos profissionais, já que os seus escritórios estão equipados com tudo o que necessitam, a moradia está cercada por um enorme jardim, onde podem passear sem se cruzarem com o staff do palácio.



Recorde-se que Letizia e Felipe VI estão casados desde 2004, e têm duas filhas em comum: Leonor, de 14 anos, e Sofia, de 12.





