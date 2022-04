Letizia e Felipe VI quebram tradição da Páscoa da família real espanhola Festividade é passada fora de Palma de Maiorca.

Filipe e Letizia não se pronunciaram sobre polémicas que envolvem o Rei emérito

Foto: DR

01:30

É tradição a família real espanhola passar a Páscoa em Palma de Maiorca. Mas, este ano, Letizia e Felipe VI vão quebrá-la. O jornal ‘Diario de Mallorca’ revela que os reis de Espanha, bem como as filhas Leonor e Sofia, não vão estar presentes, no próximo dia 17, na Catedral de Palma, para celebrar a época. A Casa Real justifica esta decisão com os “tempos de convulsão que se vive devido à guerra na Ucrânia”. Mas a quebra da tradição familiar dá ainda mais ênfase à má relação que Letizia e a rainha Sofia têm desde 2018. Na altura, também na Páscoa, as duas tiveram uma discussão e a tensão foi notória.

Mais sobre

artigos relacionados