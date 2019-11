Letizia: Manias da rainha irritam Filipe VI

15:02

Rute Lourenço

Publicamente,esforçam-se por passar a imagem de uma família perfeita, mas a verdade é que, nos últimos tempos, a imprensa espanhola dá conta de uma nova crise na relação e tudo por conta do feitio de Letizia.A rainha é descrita comoe pouco tolerante, o que, ao longo dos anos, tem prejudicado a relação com o marido. "Felipe há muito que fica incomodado com a intransigência da mulher, e o mais recente ‘devaneio’ dela tem sido com a alimentação.Toda a gente sabe que segue uma dieta muito rigorosa, mas agora impôs o mesmo regime a toda a família e até no colégio das filhas. São situações deste tipo que o deixam incomodado", diz uma fonte.A somar ao desconforto em casa, Letizia mantém ainda uma relação tensa com os sogros, que tem tentado disfarçar nos últimos tempos ao aparecer publicamente ao lado da rainha Sofia, naquilo que os espanhóis consideram uma. Apesar dos convívios em locais públicos, a imprensa espanhola continua a garantir que o relacionamento entre sogra e nora é inexistente e que Letizia não quer que a rainha Sofia se mantenha próxima das duas filhas. A tensão está instalada no Palácio.