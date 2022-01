Letizia não perdoa infanta Cristina Rainha acredita que nova polémica podia ter sido evitada.

Rainha Letizia

A exposição pública do caso extraconjugal de Iñaki Urdangarin com uma advogada, que culminou com o anúncio do divórcio da infanta Cristina, manchou, mais uma vez, a reputação da realeza espanhola. No seio da família, a situação também gerou mal estar, sendo que Letizia defende que tudo poderia ter sido evitado.



De acordo com a imprensa espanhola, a rainha não entende porque é que Cristina não se divorciou de imediato do antigo jogador de andebol quando este foi condenado a pena de prisão por corrupção no âmbito do caso Nóos, em vez de se ter mostrado incondicionalmente ao seu lado. Desde essa altura que Letizia cortou relações com a infanta e o marido, ‘obrigando’ o rei Filipe VI a fazer o mesmo.

