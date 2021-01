Letizia: postura arrogante gera revolta Funcionários andam descontentes com a postura da ex-jornalista e já lhe terão enviado uma carta para lhe lembrar que o “rei é o marido Felipe VI”.

Letizia: postura arrogante gera revolta

26 jan 2021 • 16:10

Miguel Azevedo

A rainha Letizia parece ter caído em desgraça dentro da sua própria casa: o Palácio Zarzuela. Segundo fonte próxima, alguns funcionários estão cansados da postura arrogante da ex-jornalista e da forma como esta tem extravasado as suas funções e já lhe terão mesmo endereçado uma carta a lembrar que o rei é Felipe VI e que ela é apenas "rainha consorte" (cônjuge do monarca reinante).

Antes de se casar, Letizia Ortiz sonhava com duas coisas: continuar a evoluir como jornalista e ter uma agenda própria de princesa. Só que ambos os desejos tiveram rapidamente que ser descartados pelas incompatibilidades que podiam acarretar. Especialistas em assuntos da coroa dizem mesmo que isso poderia ter conduzido à "bicefalia" na Casa Real e a muitos mal entendidos. Há também quem acuse Letizia de tentar ofuscar o rei, de estar demasiado preocupada com a sua imagem e aparência física (algo que não acontecia quando era jornalista) e de em muitas situações e fotografias oficiais tentar evidenciar-se e colocar-se em primeiro plano, mesmo quando o marido está presente.

Diga-se também que os funcionários de Zarzuela nunca viram com muito bons olhos a relação tumultuosa e conflituosa que Letizia sempre teve com a sogra, a rainha emérita Sofia, alguém que sempre foi admirada e muito querida dentro do Palácio. Em abril do ano passado noticiava-se que o ambiente no seio da família real espanhola estava a ferro e fogo e que Letizia tinha voltado a ‘pegar-se’ forte e feio com a sogra. Os relatos apontavam para uma discussão que acabou em gritos e que, segundo alguma imprensa, terá virado o Palácio de Zarzuela do avesso.

Recorde-se ainda que Letizia vive de costas voltadas com o sogro, no seguimento da polémica de corrupção que envolve Juan Carlos.

