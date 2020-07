Letizia proíbe namoro da filha Leonor de 14 anos

A rainha Letizia sempre foi bastante rígida enquanto mãe e continua a mostrar uma posição firme no que respeita ao que decide para as filhas, Leonor, de 14 anos, e Sofia, de 13, fruto do casamento com o rei Filipe VI.



As duas meninas já estão a viver a fase da adolescência e parece que a filha mais velha já se apaixonou por um menino, apesar de não se conhecer a sua identidade.

Segundo a imprensa internacional, a infanta está a namorar com um rapaz bem posicionado a nível finaneiro e social, que integra uma das famílias mais ricas de Madrid.

No entanto, consta que Letizia não aprova o namoro e chamou à atenção da filha, alertando-a de que não é o momento certo para viver um romance.

Apesar dos avisos, Leonor, num ato de rebeldia, terá decidido seguir em frente com este amor, mesmo sabendo que os pais não concordavam.