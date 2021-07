Letizia recomenda exílio à sogra

09 jul 2021 • 13:40

A notícia está a dar que falar em Espanha.. A notícia foi avançada pela revista ‘Más Y Más’.Este é mais um episódio da relação tensa que existe entre Letzia e Sofia e do mau ambiente que se vive no seio da casa real espanhola.Em novembro do ano passado, por exemplo, noticiou-se mesmo que Letizia e Felipe VI, ter-se-iam servido da pandemia como desculpa para não marcarem presença no jantar do 82º aniversário de Sofia. Na altura noticiou-se que ausência dos reis de Espanha teria sido vista como uma "afronta" por parte de Sofia que apenas contou no jantar com a Infanta Elena.Uns meses antes, a imprensa espanhola também já havia noticiado um episódio de gritaria entre Letizia e Sofia em pleno palácio. A viver então numa ala diferente, para cumprir as recomendações de isolamento e distanciamento social,. O telefonema teria acabado em gritos com a atual rainha a mandar calar a sogra e a deixar incrédulos todos os funcionários do palácio.Recorde-se que a relação entre nora e sogra terá azedado ainda mais depois de Letizia ter voltado costas a Juan Carlos, no seguimento da polémica financeira que o envolvia. A rainha terá mesmo dito que não admitia que as mãos sujas do sogro manchassem a reputação da casa real.