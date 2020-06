Lia do 'Love on Top' critica Jessica e Pedro Alves do 'Big Brother' e oferece-lhes ração: "Dois cães"

Enquanto Pedro Capitão levou para o programa um pano para oferecer à concorrente Teresa para "embrulhar a paciência" que tem tido, Lia mostrou que levou ração dos cães para a Jessica e Pedro e justificou: "É ração para adulto, que eu não me esqueci da idade deles, apesar de eles às vezes se esquecerem".



"Estão ali perdidos na casa que nem dois cães lançados a um só osso, que é o Diogo. Distribuem críticas gratuitas", disse, deixando Pedro Capitão, Fanny Rodrigues, que também participou no desafio, e a apresentadora Fátima Lopes, estupefactos.





Lia oferece ração a Jessica e Pedro Alves do 'Big Brother' e critica a prestação dos concorrentes

, ex-concorrente do 'Love on Top' está a causar polémica pela forma como criticou Pedro Alves e Jessica do 'Big Brother'.Nesta segunda-feira, a ex-concorrente do reality show esteve no programa de Fátima Lopes e mostrou o desagrado pela prestação dos dois concorrentes, que formaram um casal no programa., disse Pedro antes de, na última gala do 'Big Brother', Diogo ter sido salvo pelos espectadores e ter permanecido na casa mais vigiada do país. A expressão nortenha significa armar uma grande confusão.









Na última gala do 'Big Brother', Hélder foi o expulso, para surpresa dos colegas e amigos Pedro Alves e Jessica. A mãe do ex-concorrente protagonizou um momento de grande tensão na gala ao defender o filho.